В Пермском крае хоронят военного, убитого в СВО ещё в 2023 году Поделиться Твитнуть

Виталий Танчинец

ВКонтакте

В с. Орда Пермского края, в местном Доме культуры в эти минуты проходит прощание с погибшим в зоне специальной военной операции на территории Украины военнослужащим Виталием Танчинцом.

«Администрация Ординского муниципального округа с прискорбием сообщает, что 26 декабря 2023 года, при выполнении воинского долга в зоне СВО погиб наш земляк — Танчинец Виталий Юрьевич. Прощание состоится 29 марта с 11 часов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении властей, размещённом ВКонтакте.

Отпевание погибшего состоится в сельском храме Илии Пророка.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции погиб житель Сивинского муниципального округа 37-летний Дмитрий Мальцев. Его убили 10 января, а похороны состоялись 28 марта, в д. Конёво.

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