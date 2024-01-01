В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Дмитрия Мальцева Поделиться Твитнуть

Дмитрий Мальцев

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Дмитрий Мальцев. Об этом сообщили представители окружной администрации в соцсети Вконтакте.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции 10 января 2024 года погиб Мальцев Дмитрий Юрьевич. Он отправился в зону СВО добровольцем. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою!» — сказано в информации.

Военнослужащему было 37 лет. Его похоронили 28 марта в д. Конёво.

Ранее сообщалось, что 28 марта в с. Ошиб прощаются с погибшим в СВО 33-летним отцом четырёх детей, уроженцем с. Медянка Кудымкарского муниципального округа Михаилом Корякиным. Он отправился в зону боевых действий, заключив с ВС РФ контракт.

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