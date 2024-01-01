В Пермском крае 28 марта похоронят погибшего на СВО отца четверых детей Михаилу Корякину было 33 года Поделиться Твитнуть

Михаил Корякин

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В зоне специальной военной операции в возрасти 33 лет погиб отец четырёх детей, уроженец с. Медянка Кудымкарского муниципального округа Пермского края Михаил Корякин, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на окружную администрацию.

Военнослужащий родился в июле 1990 года, в родном селе окончил местную школу. Затем поступил в Кунгурский автотранспортный колледж и получил там профессию механика. В ноябре прошлого года Михаил заключил контракт с СВ РФ и уехал в зону конфликта. Погиб он 25 февраля 2024 года при выполнении задания. У мужчины остались жена и четверо детей.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — рассказали в администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 28 марта в с. Ошиб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО погиб житель Кизела Юрий Попель. Несмотря на бронирование по месту работы, в ноябре 2022 года он заключил контракт с Минобороны РФ. Похороны бойца тоже пройдут 28 марта.

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