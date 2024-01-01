В ходе СВО погиб отказавшийся от брони железнодорожник из Пермского края Поделиться Твитнуть

Юрий Попель

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Кизела Пермского края Юрий Попель, об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Андрей Родыгин. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего: «Вечная память герою своей страны!».

Юрий Егорович Попель родился в 1978 году, работал бригадиром ПЧ-14 на железной дороге. Несмотря на бронирование по месту работы, в ноябре 2022 года он заключил контракт с Минобороны РФ.

Обстоятельства гибели кизеловца не приводятся. Прощание с бойцом состоится во Дворце культуры Кизела 28 марта. Начало гражданской панихиды — в 12:00.

Ранее сообщалось, что на СВО при исполнении служебного долга погиб житель Соликамска Константин Струлёв. Ему было 43 года. Он отучился в соликамской школе № 14, затем окончил Соликамский автодорожный колледж. Позднее работал на предприятиях округа. Похоронили Константина Струлёва 26 марта.

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