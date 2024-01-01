В Пермском крае 26 марта похоронили погибшего на СВО Константина Струлёва Поделиться Твитнуть

Константин Струлёв

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб житель Соликамска Пермского края Константин Струлёв. Об этом сообщили представители городской администрации ВКонтакте и выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами!» — говорится в информации.

Константину было 43 года. Он отучился в соликамской школе № 14, затем закончил Соликамский автодорожный колледж. Позднее работал на предприятиях округа.

Похоронили Константина Струлёва 26 марта.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб житель Ильинского городского округа Николай Данин 1992 г.р. Он попал в зону боевых действий, заключив в октябре 2023 года контракт с ВС России. Информация о дате и времени церемонии прощания с военнослужащим появится позже.

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