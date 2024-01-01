Алёна Бронникова В ходе СВО погиб житель Пермского края Николай Данин Военнослужащий подписал контракт в октябре 2023 года Поделиться Твитнуть

Группа "Администрация Ильинского городского округа" ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Ильинского городского округа Николай Данин. Об этом сообщила окружная администрация в официальной группе ВКонтакте.

«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Данин Николай Григорьевич, 1992 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая. Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех земляков поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — написано в некрологе.

Николай Данин вырос и учился в г. Чёрмозе. Отслужил по призыву в армии с 2010 по 2011 годы. В октябре 2023 года заключил контракт с ВС России. Погиб при исполнении обязанностей. Информация о дате и времени церемонии прощания появится позже.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 26 марта в д. Лёвичи Косинского муниципального округа Пермского края пройдут похороны погибшего Андрея Яковкина. Он подписал контракт в феврале 2024 года, и был убит в ходе СВО 12 марта.

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