Алёна Бронникова На СВО при выполнении боевых задач погиб житель Прикамья Прощание с Андреем Яковкиным состоится 26 марта Поделиться Твитнуть

Группа "Администрация Косинского округа" ВКонтакте

В ходе спецоперации на территории Украины, в ДНР и ЛНР погиб житель Косинского муниципального округа Андрей Яковкин. Ему было 37 лет. Информация появилась в официальной группе администрации муниципалитета ВКонтакте.

«Администрация с большой горечью и прискорбием сообщает о том, что в ходе специальной военной операции, в боях с националистами, исполняя воинский долг, погиб наш земляк Яковкин Андрей Николаевич. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям погибшего. Скорбим вместе с вами», — сообщают власти округа.

Андрей Яковкин родился в д. Лёвичи в 1987 году. В феврале 2024 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. Погиб 12 марта в ходе выполнения боевых задач. Прощальная панихида состоится 26 марта на площади Лёвичанского дома культуры.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб житель Оханского городского округа Алексей Нерослов. Похороны состоятся 26 марта в с. Доброво.

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