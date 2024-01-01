В зоне СВО погиб житель Оханского округа Пермского края Поделиться Твитнуть

Алексей Нерослов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР погиб житель села Доброво Оханского городского округа Пермского края Алексей Нерослов. Об этом сообщили чиновники окружной администрации ВКонтакте и выразили глубокие соболезнования родителям, родным, близким и друзьям Алексея Анатольевича.

«Верный военной присяге, он ушёл из жизни 1 марта, выполняя боевое задание. Погиб как герой, проявив стойкость и мужество», — сказано в некрологе.

Похороны военнослужащего состоятся во вторник, 26 марта. Церемония прощания пройдёт в Дубровском Доме культуры. Начало в 11.00.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб житель Юрлинского муниципального округа Прикамья Владимир Иванов. У него остались мать, братья и сёстры. Похороны военнослужащего состоялись 24 марта в д. Ефремова.

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