В Прикамье похоронили погибшего на СВО Владимира Иванова Поделиться Твитнуть

Владимир Иванов

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В ходе специальной военной операции погиб житель Юрлинского муниципального округа Прикамья Владимир Иванов, об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким. У Иванова остались мать, братья и сёстры. «Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — сказано в информации.

Похороны военнослужащего состоялись 24 марта в д. Ефремова.

Ранее сообщалось, что в Юсьвинском округе также 24 марта простились с участником СВО 26-летним мобилизованным Андреем Мелюхиным. Он погиб в зоне боевых действий 22 февраля.

В зоне российской спецоперации на территории Украины также погиб уроженец Чердыни Пермского края, младший лейтенант, заключивший с ВО России контракт, Владислав Крючков. Он умер после тяжёлого ранения. О дате и месте его похорон пока не сообщается.

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