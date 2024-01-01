В СВО погиб житель Прикамья Владислав Крючков Он скончался от тяжёлого ранения Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Чердынского городского округа

В зоне российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Чердыни, младший лейтенант-контрактник Владислав Крючков. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсетях.

«С болью и горечью сообщаем, что при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народной республики», — рассказали местные власти.

Он погиб после тяжёлого ранения, однако когда и где именно, в администрации не уточнили.

В связи с гибелью военнослужащего администрация Чердынского городского округа выразила слова соболезнования семье, родным и близким солдата.

О дате и месте похорон не сообщается.

Напомним, 24 марта в Юсьвинском округе похоронили участника российской спецоперации Андрея Мелюхина, который погиб 22 февраля этого года во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Андрей Мелюхин родился 27 июля 1998 года в д. Сивашер Юсьвинского района, окончил 9 классов школы. После обучался в Профессиональном училище № 5 в Юсьве, а в 2018 году получил профессию «машинист дорожно-строительных машин».

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