В Прикамье похоронили участника СВО Андрея Мелюхина Он погиб в возрасте 26 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Юсьвинском округе простились с участником российской спецоперации Андреем Мелюхиным. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на местную администрацию.

По данным властей, 24 марта состоялась церемония прощания с военнослужащим, который погиб 22 февраля этого года во время выполнения боевой задачи в зоне СВО.

⁣Андрей Мелюхин родился 27 июля 1998 года в д. Сивашер Юсьвинского района, окончил 9 классов школы. После обучался в Профессиональном училище № 5 в Юсьве, а в 2018 году получил профессию "машинист дорожно-строительных машин".

Срочную службу в Вооружённых силах РФ проходил с 2019 по 2020 год, а после службы вернулся домой и работал по профессии.

В сентябре 2022 года мужчину отправили в зону СВО по мобилизации.

По словам друзей, Андрей был добрым, отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь, любую неприятную ситуацию воспринимал позитивно. Старался всё и везде успеть, был очень пробивным. В памяти друзей и родственников Андрей остался хорошим и верным другом, добрым и жизнерадостным человеком.

⁣«22 февраля 2024 года ефрейтор Мелюхин Андрей Владимирович погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции, получив ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в местной администрации.

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