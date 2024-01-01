В спецоперации погиб вагнеровец из Прикамья Александр Лесников Его похоронят 2 апреля на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе спецоперации погиб уроженец Коми округа, боец ЧВК «Вагнер» Александр Лесников. Об этом сообщила администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Александр родился 21 апреля 1990 года в д. Сюзь-Позья Кудымкарского района Пермской области. Он учился в средней общеобразовательной школе села Ошиб. Окончив 9 классов, поступил в профессиональное училище № 4 Кудымкара, где получил профессию «мастер столярно-плотничных и паркетных работ». В 2009 году мужчину призвали в ряды Вооружённых сил РФ. После возвращения он трудился в сфере лесозаготовки на пилорамах.

С января по июль 2023 года Александр служил в частной военной компании «Вагнер».

В октябре 2023 года Александр решил заключить контракт и принять участие в СВО. В том же месяце его направили на территорию Украины для участия в спецоперации, а в феврале 2024 года он погиб. Обстоятельства смерти не разглашаются.

Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание состоится 2 апреля в 12:00 в с. Ошиб.

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