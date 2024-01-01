В СВО погиб уроженец Прикамья Денис Богданов
Его похоронят 9 апреля
Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Елово Денис Богданов. Об этом сообщила местная администрация на официальной странице в соцсетях.
В 1996 году Денис окончил 11 классов Еловской средней школы. В школьной характеристике отмечалось, что он помогал в организации мероприятий, ходил в походы, участвовал в общешкольных событиях.
С 2000 по 2006 год служил в горячих точках, а после возвращения к мирной жизни работал охранником в Перми. В декабре 2022 года в должности старшего сержанта Денис Богданов вновь заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. 30 октября 2023 года он погиб при выполнении воинского долга.
«Выражаем искренние слова скорби сестре погибшего воина Ольге, брату Станиславу, отчиму Ивану Еремеевичу, соболезнования родным и близким», — сказано в информации властей.
Церемония прощания состоится 9 апреля в Елово в фойе Еловского культурно-досугового центра. В 12:15 начнётся гражданская панихида, а в 13:00 пройдёт отпевание в храме Петра и Павла.
Позже, в 14:30, состоится поминальный обед в школьной столовой.
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