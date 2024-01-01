В Прикамье похоронят участника СВО Николая Нестерова Он погиб ещё осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Юркин

Сегодня, 10 апреля, в д. Зыряново состоятся похороны участника российской спецоперации Николая Нестерова. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.

Церемония прощания с погибшим пройдёт в 12:30 в местном клубе д. Лягаево и в 14:00 д. Зыряново возле здания клуба.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Юркин.

Известно, что Николай Нестеров погиб 25 ноября 2023 года. Другие обстоятельства не уточняются.

По данным газеты «ПармаНовости», с начала СВО подтверждена гибель 103 жителей Коми округа.

Напомним, 10 апреля также похоронят участника СВО из Лысьвы Артура Алимова. Ранее, 9 апреля, в Октябрьском городском округе простились с другим участником спецоперации, программистом Сергеем Южаковым, а в Краснокамске — с Николаем Вязниковым, который служил в должности старшего стрелка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.