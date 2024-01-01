В Пермском крае похоронили участника СВО Сергея Южакова У него осталась жена и двое детей Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Октябрьского городского округа

В Октябрьском городском округе 9 апреля простились с участником спецоперации, программистом Сергеем Южаковым. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Сергей уехал в зону СВО в качестве добровольца в октябре прошлого года. Долгое время от него не было известий, а потом стало известно о его гибели.

До участия в спецоперации он работал в местной администрации программистом. Мужчину похоронили на малой родине, в селе Петропавловск. У него остались жена и двое детей.

Как и при каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили. Также неизвестна и дата смерти.

«Энергичный, правдолюбивый Сергей оставил глубокий след в сердцах многих коллег, друзей, знакомых. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким», — сообщается на странице муниципалитета ВКонтакте.

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае 9 апреля похоронят погибшего на СВО краснокамца Николая Вязникова, который служил в должности старшего стрелка.

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