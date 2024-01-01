В Прикамье похоронят участника СВО Артура Алимова Обстоятельства его гибели не разглашаются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Лысьвенского городского округа

В ходе ожесточённых боёв в зоне СВО погиб, выполняя боевое задание, уроженец Лысьвы Артур Алимов. Об этом сообщается на официальной странице администрации Лысьвенского городского округа в соцсетях.

Прощание с солдатом состоится 10 апреля в Лысьвенском культурно-деловом центре в 11:00.

«Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — говорится на официальной странице муниципалитета.

Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.

Как ранее писал «Новый компаньон», 9 апреля в Октябрьском городском округе простились с другим участником спецоперации, программистом Сергеем Южаковым. Он уехал в зону СВО в качестве добровольца в октябре прошлого года. Долгое время не выходил на связь, а потом стало известно о его гибели.

До участия в спецоперации мужчина работал в местной администрации программистом. У него остались жена и двое детей. Как и при каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили. Также неизвестна и дата смерти.

Сегодня в Прикамье также похоронили погибшего на СВО краснокамца Николая Вязникова, который служил в должности старшего стрелка.

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