В зоне СВО погиб военнослужащий из Прикамья Артём Тютиков Его убили в конце февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Карагайского округа

При выполнении боевого задания в ходе спецоперации на территории Украины был убит военнослужащий из Карагая Артём Тютиков, который был стрелком мотострелкового взвода. Об этом сообщили местные власти.

Мужчину убили 25 февраля. При каких обстоятельствах, чиновники не уточнили.

Администрация Карагайского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Церемония прощания с солдатом пройдет 10 апреля в 13.00 в Карагае.

Напомним, 10 апреля похоронят также ещё двух участников СВО: Александра Юркина из д. Зыряново и Артура Алимова из Лысьвы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 9 апреля состоялись похороны Сергея Южакова из Октябрьского. Он уехал в зону СВО в качестве добровольца в октябре прошлого года. Долгое время от него не было известий, а потом стало известно о его гибели. До участия в спецоперации мужчина работал в местной администрации программистом.

Кроме того, 9 апреля похоронили Николая Вязникова из Краснокамска, который служил в должности старшего стрелка

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