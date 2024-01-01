Чиновницу мэрии Перми приговорили к условному сроку за гибель пенсионерки Ольге Муравьёвой запретили занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления Поделиться Твитнуть

Ольга Муравьёва

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Ленинский районный суд Перми 8 апреля признал сотрудницу управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольгу Муравьёву виновной в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Муравьеву приговорили к полутора годам лишения свободы условно, ей запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на такой же срок. При этом суд уже дважды выносил оправдательный приговор, но прокуратура всё время оспаривала решения судей.

Как рассказали «Новому компаньону» Ольга Муравьёва и её адвокат Алексей Бурылов, они намерены обжаловать приговор в Пермском краевом суде, так как не согласны с решением судьи Анны Казаковой.

Отметим, прокуратура настаивала на трёх годах в колонии-поселении.

Напомним, уголовное дело в отношении Ольги Муравьёвой было возбуждено после того, как в конце марта 2020 года возле дома по ул. Клыкова, 18 была обнаружена мёртвой 58-летняя пермячка Татьяна Емельянова. На её теле были следы укусов. Перед гибелью женщина распивала с подругой спиртное у неё в квартире, а потом пошла домой. В 23:00 Емельянова шла по безлюдной дороге, расположенной между улицами Смирнова и Клыкова. Именно там было обнаружено её тело.

В июне 2020 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, а в середине января 2021-го его передали в суд. Гособвинение настаивало на том, что в полномочия Муравьёвой входило регулирование численности собак. Адвокаты чиновницы (на тот момент — Ольга Бедерсон и Алексей Бурылов) ссылались на то, что следствие не доказало причинно-следственную связь между действиями Муравьёвой и смертью женщины.

В сентябре 2021 года Ленинский районный суд оправдал Муравьёву за отсутствием состава преступления, однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в краевом суде. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом. В результате дело было снова направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. В начале февраля 2022 года этот же суд вновь вынес оправдательный приговор, а в апреле краевой суд оставил решение в силе. После этого прокуратура подала иск в кассацию, и в октябре кассация в Челябинске отменила оправдательный приговор. Дело было вновь было отправлено в Ленинский районный суд для рассмотрения в новом составе судей. Рассмотрение началось в конце декабря 2023 года.

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