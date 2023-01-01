Максим Артамонов Ленинский суд Перми вновь будет рассматривать дело о гибели женщины из-за нападения собак Кассация в Челябинске отменила оправдательный приговор в отношении Ольги Муравьёвой Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске 18 октября отменил оправдательный приговор Ленинского районного суда и Пермского краевого суда сотруднице управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольги Муравьёвой, которую обвиняли по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Об этом «Новому компаньону» сообщила сама Муравьёва.

Она пояснила, что в ходе заседания выступила против кассационного представления, поскольку считает его незаконным.

Сотрудница мэрии обратила внимание на то, что за три с половиной года два раза было вынесено оправдательное решение о её невиновности, и два раза эти решения поддержал Пермский краевой суд.

Сейчас материалы дела вновь поступят в Ленинский районный суд на новое рассмотрение в новом составе судей.

«Считаю что Емельянова (умершая от укусов собак пенсионерка — ред.) погибла не из-за халатности муниципальных служащих, а из-за несовершенства действующего федерального законодательства, которое по настоящее время так и не изменилось, и обязывает отпускать собак в естественную среду обитания, что подтвердил в интервью специальный представитель президента РФ Иванов на телеканале «Россия 24» от 17 апреля 2023 года. При этом администрация Перми неоднократно выходила с обращениями в ветеринарную инспекцию об изменении правил отлова, поскольку администрация города не имеет полномочий вносить изменения в федеральное региональное законодательство. При этом на местном уровне все нормативно-правовые акты были разработаны, что нашло свое отражение в материалах уголовного дела», — рассказала Муравьёва.

Напомним, уголовное дело в отношении Ольги Муравьёвой было возбуждено после трагедии в Мотовилихинском районе в конце марта 2020 года, когда рядом с домом по ул. Клыкова, 18 была обнаружена мёртвой 58-летняя Татьяна Емельянова. На её теле были обнаружены следы укусов. Подруга погибшей во время суда рассказала, что накануне они распивали спиртное. Застолье затянулось, но Емельянова отказалась остаться ночевать у подруги, а в 23:00 пошла домой по безлюдной дороге, расположенной между улицами Смирнова и Клыкова. Именно там было позже обнаружено её тело.

В июне 2020 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, которое было передано в суд в середине января 2021-го. Гособвинение настаивало на том, что в полномочия Муравьёвой входило регулирование численности собак. Адвокаты чиновницы, Ольга Бедерсон и Алексей Бурылов, ссылались на то, что следствие не доказало причинно-следственную связь между действиями Муравьёвой и смертью женщины.

Сама Муравьёва в показаниях говорила, что вопросы контроля за безнадзорными собаками не входили в её должностные обязанности. Также, по мнению обвиняемой, следствием не доказано, что животные были именно безнадзорными, а не находящимися на самовыгуле.

В сентябре 2021 года Ленинский районный суд оправдал её за отсутствием состава преступления, однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в краевом суде. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом. В результате дело было снова направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. В начале февраля 2022 года этот же суд вновь вынес оправдательный приговор, а в апреле краевой суд оставил решение в силе. После этого прокуратура подала иск в кассацию.

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