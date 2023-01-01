Максим Артамонов Пермский краевой суд вновь оправдал чиновницу Ольгу Муравьёву по делу о гибели женщины при нападении собак

Прокуратура не смогла доказать связь между смертью пенсионерки и действиями чиновницы Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В ходе апелляции в Пермском краевом суде прокуратура не смогла обжаловать приговор сотруднице управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольги Муравьёвой. Её обвиняли по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Суд не нашёл оснований для отмены оправдательного приговора, который был вынесен чиновнице 21 сентября 2021 года. Об этом «Новому компаньону» рассказала сама Муравьёва.

В ходе суда Муравьёва выступила против апелляционного представления, поскольку считает его незаконным.

«На протяжении трёх лет меня пытаются привлечь к уголовной ответственности за халатность, что я не совершала. С ноября 2019 года по 27 марта 2020 года, когда я была и.о. заместителя начальника управления и когда была начальником отдела, я продолжала выполнять работу, испытывая большие нагрузки, работая с 8.30 до 19.30, и ещё дополнительно работала ночами из дома. О какой халатности может идти речь, когда я столько времени посвящала работе в ущерб своей семье (у меня дети, на тот момент им было шесть и три года). Я всегда ответственно относилась к задачам и поручениям, которые мне приходили от руководства. Никаких нареканий и выговоров со стороны руководства я не имела и не имею. Я добросовестно исполняла и исполняю свои обязанности», — сказала чиновница.



Уголовное дело в отношении Ольги Муравьёвой было возбуждено после трагедии в Мотовилихинском районе Перми, которая произошла в конце марта 2020 года. В м/р Висим рядом с домом по ул. Клыкова, 18 была обнаружена мёртвой местная жительница, 58-летняя Татьяна Емельянова. На её теле были обнаружены следы. Подруга погибшей во время суда рассказала, что накануне они распивали спиртное. Застолье затянулось, но Емельянова отказалась остаться ночевать, а в 23.00 пошла домой по безлюдной дороге, расположенной между улицами Смирнова и Клыкова, где её тело позже и обнаружили.

В июне 2020 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, которое было передано в суд в середине января 2021-го. Гособвинение настаивало на том, что в полномочия Муравьёвой входило регулирование численности собак. Адвокаты чиновницы, Ольга Бедерсон и Алексей Бурылов, ссылались на то, что следствие не доказало причинно-следственную связь между действиями Муравьёвой и смертью женщины.

Сама Муравьёва в показаниях говорила, что вопросы контроля за безнадзорными собаками не входили в её должностные обязанности. Также, по мнению обвиняемой, следствием не доказано, что животные были именно безнадзорными, а не находящимися на самовыгуле.

В сентябре 2021 года Ленинский районный суд оправдал её за отсутствием состава преступления, однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в краевом суде. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом. В результате дело было снова направлено на рассмотрение в Ленинский райсуд. В начале февраля этого года этот же суд вновь вынес оправдательный приговор.



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