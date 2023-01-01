В Перми суд снова оправдал чиновницу по делу о гибели женщины при нападении собак Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Ленинский районному суде Перми вынесен приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела городской среды, природопользования и организационной работы городского управления экологии и природопользования Ольги Муравьёвой. Её обвиняли в совершении уголовного преступления по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Чиновница была оправдана, об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Предметом рассмотрения стал инцидент, когда в марте 2020 года бездомные собаки в Мотовилихе насмерть загрызли местную жительницу. По версии следствия и прокуратуры, трагедия случилась в результате бездействия Муравьевой, по вине которой в районе возникла критическая ситуация с численностью безнадзорных животных.

Сама Муравьева вину категорически отрицала. По её словам, вопросы контроля за безнадзорными собаками не входили в её должностные обязанности. Также по мнению обвиняемой следствием не доказано, что животные были именно безнадзорными, а не находящимися на самовыгуле.

Муравьёву уже судили по этому делу. Осенью 2021 года Ленинский райсуд оправдал чиновницу в связи с отсутствием состава преступления. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом. В результате дело было снова направлено на рассмотрение в Ленинский райсуд.

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