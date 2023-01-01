Максим Артамонов В Перми в третий раз началось рассмотрение дела о гибели женщины из-за нападения собак Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми в третий раз начал рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольги Муравьёвой. Чиновницу обвиняли по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), однако уже несколько раз суды разных инстанций выносили оправдательный приговор. Новое рассмотрение началось в Ленинском суде 27 декабря. Об этом «Новому компаньону» сообщила сама Ольга Муравьёва.

Дело рассматривает судья Анна Казакова. Интересы Муравьёвой в суде отстаивает адвокат Алексей Бурылов.

В ходе заседания сторона защиты обратилась с ходатайством (есть в распоряжении «Нового компаньона» — Ред.) о возвращении уголовного дела прокурору на дорасследование.

«Сторона защиты считает, что имеются основания для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение являются не коренными, обстоятельства, изложенные в нём, противоречат фактическим обстоятельствам дела и не соответствует требованиям ст. ст. 171, 220 УПК РФ, что в силу п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ исключает возможность постановления судом приговора», — говорится в документе.

Однако суд отклонил это ходатайство. После этого на заседании было озвучено обвинительное заключение. Следующее заседание по делу состоится 17 января 2024 года.

Уголовное дело в отношении Ольги Муравьёвой было возбуждено после трагедии в Мотовилихинском районе в конце марта 2020 года, когда возле дома по ул. Клыкова, 18 была обнаружена мёртвой 58-летняя Татьяна Емельянова. На её теле были обнаружены следы укусов. Подруга погибшей во время суда рассказала, что накануне они распивали спиртное. Застолье затянулось, но Емельянова отказалась остаться ночевать у подруги, а в 23:00 пошла домой по безлюдной дороге, расположенной между улицами Смирнова и Клыкова. Именно там было позже обнаружено её тело.

В июне 2020 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, которое было передано в суд в середине января 2021-го. Гособвинение настаивало на том, что в полномочия Муравьёвой входило регулирование численности собак. Адвокаты чиновницы, Ольга Бедерсон и Алексей Бурылов, ссылались на то, что следствие не доказало причинно-следственную связь между действиями Муравьёвой и смертью женщины.

Сама Муравьёва в показаниях говорила, что вопросы контроля за безнадзорными собаками не входили в её должностные обязанности. Также, по мнению обвиняемой, следствием не доказано, что животные были именно безнадзорными, а не находящимися на самовыгуле.

В сентябре 2021 года Ленинский районный суд оправдал её за отсутствием состава преступления, однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в краевом суде. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом. В результате дело было снова направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. В начале февраля 2022 года этот же суд вновь вынес оправдательный приговор, а в апреле краевой суд оставил решение в силе. После этого прокуратура подала иск в кассацию, и в октябре кассация в Челябинске отменила оправдательный приговор. Дело было вновь отправлено в Ленинский районный суд для рассмотрения в новом составе судей.

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