Зарина Ситдикова Пермский педуниверситет купит набор для обучения работе с беспилотниками Поделиться Твитнуть

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет разместил запрос котировок на поставку образовательного набора «Беспилотные летательные аппараты» для технопарка вуза. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В документах к аукциону поясняется, что закупаемое оборудование предназначено для реализации основных образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования на базе педагогического «Кванториума» в части изучения технологий проектирования, конструирования и управления БПЛА.

Согласно техзаданию в набор должны входить шесть конструкторов учебных квадрокоптеров, два учебных стенда для отработки навыков управления дронами, многофункциональный модульный БПЛА, учебная летающая робототехническая система и малая полётная зона для тестовых пусков устройств в защищённом пространстве.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 2,1 млн руб. Итоги аукциона будут подведены 12 апреля.

В соответствии с условиями контракта поставщику необходимо предоставить всё оборудование в течение 60 дней.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», с этого учебного года обучение по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» начал пермский авиатехникум им. Швецова. Кроме того, с 1 сентября текущего года на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета начнёт работу Военный учебный центр, который будет готовить операторов БПЛА и специалистов для Воздушно-космических сил РФ. Развитием программирования беспилотных авиационных систем занялся также Пермский госуниверситет, который в прошлом году подписал соответствующее соглашение со Школой беспилотной авиации.

О реализации программы подготовки операторов БПЛА также заявил Краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Прикамья.

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