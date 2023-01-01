Максим Артамонов В Прикамье в центре ГО и ЧС начнут обучать операторов беспилотников Учить будут в первую очередь действующих военных и добровольцев Поделиться Твитнуть

Краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям будет готовить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.

Ранее по поручению губернатора Пермского края программу обучения первоначальной подготовки операторов БПЛА включили в перечень образовательных дисциплин центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Демонстрация программы обучения первоначальной подготовки состоялась в Верхней Курье. В ходе мероприятия чиновникам минтербеза показали работу с квадрокоптерами, навигацией в условиях применения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), цифровую картографию, систему подвеса и сброса, а также действия по радиоэлектронному подавлению дронов.

Планируется, что обучение будет проводиться за счёт внебюджетных источников финансирования. Оно рассчитано на пять дней и состоит из пяти учебных блоков, в которой чередуются теория и практика с отработкой практических навыков.

В первую очередь обучать будут действующих военнослужащих и добровольцев, которые отправляются в зону боевых действий спецоперации, а также представителей правоохранительных органов.

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