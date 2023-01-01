Максим Артамонов В Перми авиационный техникум получил лицензию на подготовку специалистов по беспилотникам Первый набор на новую специальность начнётся в этом году Поделиться Твитнуть

Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова получил лицензию для обучения по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевой минобр.

Преподаватели учебного заведения уже прошли повышение квалификации и переподготовку.

Напомним, о том, что авиационный технику будет готовить специалистов по беспилотникам, стало известно в марте. Тогда сообщалось, что идёт разработка образовательных программ и закупка оборудования.

В матбазу специальности войдут учебно-методические комплексы с кибернетическими конструкторами по робототехнике, беспилотные авиационные системы, ультразвуковая система навигации, электромонтажная мастерская, VR-тренажер и пр.

Осенью 2023 года на новую специальность на бюджетной основе могут быть набраны 25 абитуриентов. «Строительство и ввод в эксплуатацию новых учебных корпусов техникума позволит обеспечить реализацию образовательных программ по данному направлению подготовки», — пояснили в пресс-службе.

По словам директора авиатехникума Александра Дическула, до сих пор в России специалистов по беспилотникам готовили только в Москве и Новосибирске.

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