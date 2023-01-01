В Пермском авиатехникуме начнут готовить специалистов по беспилотникам В этом году новой специальности на бюджетной основе начнут обучаться 25 человек Поделиться Твитнуть

В 2023 году Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова проведёт первый набор абитуриентов по новой специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Лицензия на подготовку специалистов по беспилотникам учебное заведение планирует получить весной.

Как сообщили изданию «Текст» в пресс-службе краевого минобра, сейчас идёт разработка образовательных программ, закупка оборудования, а преподаватели техникума проходят соответствующее повышение квалификации и переподготовку.

В матбазу специальности войдут учебно-методические комплексы с кибернетическими конструкторами по робототехнике, беспилотные авиационные системы, ультразвуковая система навигации, электромонтажная мастерская, VR-тренажер и пр.

Планируется, что осенью 2023 года на новую специальность на бюджетной основе наберут 25 абитуриентов. «Строительство и ввод в эксплуатацию новых учебных корпусов техникума позволит обеспечить реализацию образовательных программ по данному направлению подготовки», — пояснили в пресс-службе.

По словам директора пермского авиатехникума Александра Дическула, до сих пор в России специалистов по беспилотникам готовили только в Москве и Новосибирске.

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