Пермский госуниверситет подписал соглашение со Школой беспилотной авиации Они будут сотрудничать в области образования, науки и подготовки кадров Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский государственный университет подписал соглашение со Школой беспилотной авиации. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

ПГНИУ и Школа беспилотной авиации будут сотрудничать в области образования, науки и подготовки кадров. В университете эту работу будет курировать ИТ-институт ПГНИУ, говорится в информации.

«Долгосрочное партнёрство с представителями профильного edtech-сообщества предоставит студентам ПГНИУ более широкий выбор программ стажировок и практик, а также в перспективе подготовит команду по спортивной дисциплине "программирование беспилотных авиационных систем" нового вида спорта "спортивное программирование"», – рассказала Анна Габдурафикова, проректор по учебной работе Пермского университета.

Школа беспилотной авиации - первая в России образовательная онлайн платформа по обучению операторов беспилотников. Учебные программы школы аккредитованы академией Минпросвещения РФ.

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