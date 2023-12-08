С 1 сентября в Пермском политехе откроется Военный учебный центр Он будет готовить операторов БПЛА и специалистов для ВКС Поделиться Твитнуть

С 1 сентября 2024 года на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) начнёт работу Военный учебный центр (ВУЦ). Как рассказали в минобрнауки Прикамья, ВУЦ — совместная инициатива Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства обороны РФ. Его главная задача заключается в подготовке военно-мобилизационного резерва из числа студентов.

В вузе уточнили, что решение о создании ВУЦ принято 21 ноября на совещании минобороны под руководством Сергея Шойгу.

В рамках Военного учебного центра будут готовиться сержанты и солдаты запаса для Воздушно-космических сил по специальности «командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов». Приём студентов будет проводиться в апреле-июне (бакалавриат, специалитет), а обучение начнётся с 1 сентября 2024 года и будет длиться два года (4 семестра).

Также будут отбираться кандидаты на должность оператора беспилотных летательных аппаратов и оператора специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания. Набор студентов на данные направления будет проводиться в октябре-декабре 2024 года (бакалавриат, специалитет), а обучение начнётся с 1 февраля 2025 года и продолжится 1,5 года (3 семестра).

Как сообщили в ПНИПУ, военная подготовка будет проходить параллельно с основной образовательной программой высшего образования, в рамках одного учебного дня в неделю. Обучаясь в ВУЦ, студенты одновременно получат образование как по гражданской, так и по военно-учётной специальности.

Студенты очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета Пермского политехнического университета могут подать заявку на участие в конкурсном отборе для поступления в Военный учебный центр.

Приём студентов осуществляется на конкурсной основе, кандидаты отбираются на основе состояния здоровья, физических данных, уровня развития личностных качеств, успеваемости по основной образовательной программе.

Обучение в Военном учебном центре заканчивается прохождением учебных сборов, в рамках которых проводится итоговая аттестация по военной подготовке. По окончании программы военной подготовки студентам присваиваются соответствующие воинские звания.

Выпускники Военного учебного центра не вызываются на военную службу, однако, при желании, могут заключить контракт с министерством обороны на прохождение военной службы в Вооружённых силах РФ или других силовых структурах.

Военный учебный центр будет функционировать по адресу: Пермь, ул. Королёва, 15 (корпус «А» ПНИПУ).

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