Екатерина Артёмова
Осуждённый экс-депутат заксобрания Прикамья добивается замены наказания
Александр Телепнёв просит заменить колонию-поселение принудительными работами
Напомним, в апреле 2022 года Александр Телепнёв, находясь в пермском баре «Наташа», стал кидаться стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.
В марте 2023 года Ленинский районный суд Перми признал экс-депутата виновным в совершении хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорил его к четырём годам колонии строгого режима. Телепнёв пытался обжаловать приговор сначала в Пермском краевом суде, затем в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции, но безуспешно. Однако в марте этого года ему удалось добиться смягчения наказания: Соликамский городской суд разрешил ему отбывать срок не в колонии строгого режима, а в колонии-поселении.
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