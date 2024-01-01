Максим Артамонов В Перми бывший депутат Александр Телепнёв не смог обжаловать приговор Его осудили за хулиганство и дебош Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Седьмой кассационный суд 1 февраля оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнёва, осуждённого за хулиганство. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Перми.

В декабре прошлого года бывший депутат краевого парламента повторно попытался обжаловать приговор. Жалоба на приговор поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Как ранее писал «Новый компаньон», 7 марта 2023 года суд приговорил Телепнёва к четырём годам колонии строгого режима, хотя гособвинение просило пять лет. Экс-депутат обжаловал приговор, однако Пермский краевой суд 5 июня 2023 года оставил его без изменения.

Напомним, в апреле 2022 года Александр Телепнёв устроил дебош в пермском баре «Наташа». Он стал кидаться стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения. Позже потерпевшие заключили с Телепнёвым мировое соглашение, им возместили ущерб.

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