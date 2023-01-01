Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнёв снова обжалует приговор Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв, осуждённый за хулиганство, повторно обжаловал приговор. Жалоба на приговор поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Первым на информацию в картотеке суда обратил внимание портал Properm.ru.

Напомним, Ленинский суд Перми 7 марта 2023 года приговорил Телепнёва к четырём годам колонии строгого режима. Хотя гособвинение просило отправить бывшего депутата в колонию строгого режима на пять лет. Экс-депутат обжаловал приговор, однако Пермский краевой суд 5 июня оставил его без изменения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в апреле 2022 года Александр Телепнёв устроил дебош в пермском баре «Наташа». Он стал кидаться стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения. Позже потерпевшие заключили с Телепнёвым мировое соглашение, им возместили ущерб.

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