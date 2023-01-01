Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнёв снова обжалует приговор
Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв, осуждённый за хулиганство, повторно обжаловал приговор. Жалоба на приговор поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Первым на информацию в картотеке суда обратил внимание портал Properm.ru.
Напомним, Ленинский суд Перми 7 марта 2023 года приговорил Телепнёва к четырём годам колонии строгого режима. Хотя гособвинение просило отправить бывшего депутата в колонию строгого режима на пять лет. Экс-депутат обжаловал приговор, однако Пермский краевой суд 5 июня оставил его без изменения.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в апреле 2022 года Александр Телепнёв устроил дебош в пермском баре «Наташа». Он стал кидаться стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения. Позже потерпевшие заключили с Телепнёвым мировое соглашение, им возместили ущерб.
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