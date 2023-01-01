Максим Артамонов Краевой суд оставил в силе приговор экс-депутату Александру Телепнёву за дебош в баре Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Пермский краевой суд 5 июня оставил без изменения приговор экс-депутату краевого парламента Александру Телепневу. Его осудили за дебош в пермском баре «Наташа». О решении суда сообщает ТАСС.

По словам судьи, судебная коллегия постановила изменить приговор Ленинского районного суда Перми в отношении Телепнёва в мотивировочной части — из неё исключены рапорты по вызовам, содержащиеся в материалах дела. В остальном приговор был оставлен без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения.

Ранее, 7 марта, Ленинский суд Перми признал Телепнёва виновным в хулиганстве. Суд приговорил его к четырём годам колонии строгого режима.

Накануне гособвинение просило отправить бывшего депутата в колонию строгого режима на пять лет. После вынесения приговора бывший депутат попытался обжаловать это решение.

В апреле 2022 года Телепнёв устроил дебош в пермском баре «Наташа». Он стал кидаться стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

Экс-депутата обвинили в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Возможное наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ — до семи лет лишения свободы. Судебное заседание началось 16 декабря прошлого года.

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