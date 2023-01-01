Елена Синица Экс-депутат краевого парламента Александр Телепнёв обжаловал приговор Решением суда ему назначено наказание в виде пяти лет колонии Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Константин Долгановский

Экс-депутат краевого Законодательного собрания Александр Телепнев, осуждённый за хулиганство, обжаловал приговор. Об этом сообщает краевая газета «Звезда».

Напомним, Ленинский суд Перми 7 марта вынес приговор в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Александра Телепнёва. Он признан виновным в хулиганстве. Суд приговорил его к четырём годам колонии строгого режима.

Накануне гособвинение просило отправить бывшего депутата в колонию строгого режима на пять лет.

В апреле 2022 года Телепнёв устроил дебош в пермском баре «Наташа». Он стал кидаться стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

Экс-депутата обвинили в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Возможное наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ — до семи лет лишения свободы. Судебное заседание началось 16 декабря прошлого года.

















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