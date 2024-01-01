Осужденному за дебош в баре экс-депутату заксобрания Прикамья смягчили наказание Александру Телепневу заменили колонию строгого режима на колонию-поселение Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Решением Соликамского городского суда бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепнёву смягчено наказание. В частности, Телепнёву разрешили отбывать срок не в колонии строгого режима, а в колонии-поселении.

Данное ходатайство суд удовлетворил 18 марта. А 19 марта адвокат Телепнёва подал ещё одно ходатайство о замене наказания более мягким — принудительными работами. Дата рассмотрения пока не назначена. Об этом в суде рассказали агентству ТАСС.

Напомним, в марте 2023 года Ленинский районный суд Перми признал Телепнёва виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации) и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, в ночь на 30 апреля 2022 года Телепнёв начал бросать стулья, бокалы и ведро для льда в баре Перми, в результате чего два человека пострадали.

В 2018 году Телепнёв также был фигурантом аналогичного уголовного дела, связанного с избиением музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском баре «Дом культуры». За это преступление бывший депутат был приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Позднее Телепнев был признан виновным в ещё одном преступлении — избиении студента. В середине ноября 2019 года экс-депутат вышел на свободу из колонии.

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