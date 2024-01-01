На уборку Пермского ТЮЗа собираются потратить более 4 млн рублей Подрядчика определят в апреле Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским ТЮЗом

Власти Прикамья ищут подрядчика на оказание услуг по уборке внутренних помещений ГКБУК «Пермский ТЮЗ». Информация появилась на сайте госзакупок. Заявки на электронный аукцион принимаются до 9 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,1 млн руб. Исполнителя должны определить 11 апреля.

Согласно техзаданию, подрядчик должен проводить профессиональную уборку помещений на площади 29,6 тыс. кв. м в здании по ул. Екатерининской, 68 и на площади 37,6 тыс. кв. м в помещениях новой сцены по ул. Пермской, 66.

Договор с исполнителем будет действовать до 28 февраля 2025 года.

Напомним, малая сцена ТЮЗа по ул. Пермской, 66 открылась для посетителей 1 февраля. С начала года театр начал работать как краевое учреждение.

Решение о безвозмездной передаче ТЮЗа из городской в краевую собственность депутаты Пермской городской думы приняли в октябре прошлого года. До этого, в конце мая, губернатор Дмитрий Махонин дал поручение профильным ведомствам начать этот процесс. Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр в подчинение министерству культуры Прикамья.

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