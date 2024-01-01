На уборку Пермского ТЮЗа собираются потратить более 4 млн рублей
Подрядчика определят в апреле
Власти Прикамья ищут подрядчика на оказание услуг по уборке внутренних помещений ГКБУК «Пермский ТЮЗ». Информация появилась на сайте госзакупок. Заявки на электронный аукцион принимаются до 9 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,1 млн руб. Исполнителя должны определить 11 апреля.
Согласно техзаданию, подрядчик должен проводить профессиональную уборку помещений на площади 29,6 тыс. кв. м в здании по ул. Екатерининской, 68 и на площади 37,6 тыс. кв. м в помещениях новой сцены по ул. Пермской, 66.
Договор с исполнителем будет действовать до 28 февраля 2025 года.
Напомним, малая сцена ТЮЗа по ул. Пермской, 66 открылась для посетителей 1 февраля. С начала года театр начал работать как краевое учреждение.
Решение о безвозмездной передаче ТЮЗа из городской в краевую собственность депутаты Пермской городской думы приняли в октябре прошлого года. До этого, в конце мая, губернатор Дмитрий Махонин дал поручение профильным ведомствам начать этот процесс. Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр в подчинение министерству культуры Прикамья.
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