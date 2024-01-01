Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми малая сцена ТЮЗа откроется для зрителя 1 февраля Театр только что получил разрешение на эксплуатацию здания Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским ТЮЗом

Пермский театр юного зрителя получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию строительного объекта по адресу ул. Пермская, 66. Малая сцена ТЮЗа была достроена ещё в 2023 году, однако госприёмка и другие формальности заняли около месяца. Для зрителей новое театральное пространство откроется 1 февраля, а 14 января театр приглашает прессу на первое знакомство с новой площадкой.

Как сообщили «Новому компаньону» в театре, сейчас дополняется февральская афиша с учётом спектаклей на малой сцене, скоро откроются продажи билетов. Первым спектаклем, который пройдёт на новой площадке, будет, как уже сообщалось, мюзикл «Новая история страны Оз» в постановке худрука театра Константина Яковлева. В Международный день театра 27 марта ТЮЗ рассчитывает представить на малой сцене первую премьеру 2024 года — пластический спектакль «Птицы» (12+) по комедии Аристофана в постановке Татьяны Безменовой.

Кроме того, в планах театра, который в наступившем году работает уже как краевое учреждение, в первых числах мая — премьера спектакля «Барышня-крестьянка» (12+), постановки Ксении Жарковой по собственной инсценировке, а на июнь намечена премьера «Тимура и его команды» (6+), режиссёр — Наталья Индейкина.

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