Алёна Бронникова В Перми завершили строительство новой сцены ТЮЗа Площадку готовят к открытию Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским ТЮЗом

В Перми завершились работы по строительству новой сцены Театра юного зрителя (ул. Пермская, 66). Подрядчик восстановил наружную отделку фасадов исторического здания и архитектурные элементы. Пресс-служба правительства Прикамья опубликовала в telegram-канале «Пермский край» видео нового здания.

Обновлённое здание строители объединили с главным по ул. Екатерининской, 68 в единый архитектурный ансамбль и соединили стеклянным атриумом и тёплым переходом. В пространстве между ними благоустроили театральный квартал с прогулочной зоной и двориками.

«Завершены все ремонтные и отделочные работы внутри здания. Сейчас коллектив театра наполняет галерею историй фотографиями, осваивается в художественных мастерских, производственных цехах. В зрительном зале-трансформере одевают сцену. Ведётся настройка оборудования. Теперь ТЮЗ — один из самых технически оснащённых театральных центров края», — сообщает минкульт.

В правительстве региона «Новому компаньону» сообщили, что строительно-монтажные работы на объекте завершились в конце ноября, на данный момент ведётся итоговая проверка Госстройнадзора. По информации ведомства, концертную деятельность на малой сцене планировалось начать в декабре, однако артисты и сотрудники театра предложили взять паузу, чтобы адаптироваться к новому объекту.

«Сейчас они знакомятся и проходят обучение на новом современном оборудовании — световом, звуковом, тестируют оборудование сцены. Затем начнутся репетиции с артистами. И уже в январе первые зрители придут на первые спектакли в новом театральном пространстве», — рассказали в пресс-службе.

Малая сцена ТЮЗа вместимостью 200 чел. — один из инфраструктурных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Она расположилась на месте пострадавшего от пожара объекта культурного наследия «Дом уездного земства». Новое трёхэтажное здание воссоздаёт его исторический облик. Ввод в эксплуатацию новой сцены ТЮЗа планируется в январе.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», руководство учреждения обратилось к региональным властям и попросило передать театр из муниципального управления в краевое в связи с затянувшимся строительством нового корпуса. Соответствующее постановление мэра Перми Эдуарда Соснина вступило в силу 17 ноября.

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