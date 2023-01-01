Мэр Перми Эдуард Соснин подписал постановление о передаче ТЮЗа в собственность края Оно вступило в силу 17 ноября Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Пермский ТЮЗ будет исключен из перечня муниципальной собственности Перми к концу года. Мэр города Эдуард Соснин подписал распоряжение о бесплатной передаче Пермского театра юного зрителя в краевую собственность.

Документом предписано департаменту имущественных отношений администрации Перми в установленном законодательством порядке осуществить передачу всего имущества, включая здания, земельные участки, оборудование, декорации, костюмы и пр.

Департаменту культуры и молодежной политики администрации следует провести все необходимые мероприятия, предусмотренные трудовым законодательством РФ при смене собственника организации, в отношении директора муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя».

А директору театра сделать то же самое в отношении работников МАУК.

Напомним, 24 октября решением депутаты Пермской городской думы Пермский ТЮЗ безвозмездно передали в краевую собственность.

До этого, в конце мая, губернатор Дмитрий Махонин дал поручение профильным ведомствам начать передачу ТЮЗа в краевую собственность. Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья.





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