Мэр Перми Эдуард Соснин подписал постановление о передаче ТЮЗа в собственность края
Оно вступило в силу 17 ноября
Пермский ТЮЗ будет исключен из перечня муниципальной собственности Перми к концу года. Мэр города Эдуард Соснин подписал распоряжение о бесплатной передаче Пермского театра юного зрителя в краевую собственность.
Документом предписано департаменту имущественных отношений администрации Перми в установленном законодательством порядке осуществить передачу всего имущества, включая здания, земельные участки, оборудование, декорации, костюмы и пр.
Департаменту культуры и молодежной политики администрации следует провести все необходимые мероприятия, предусмотренные трудовым законодательством РФ при смене собственника организации, в отношении директора муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя».
А директору театра сделать то же самое в отношении работников МАУК.
Напомним, 24 октября решением депутаты Пермской городской думы Пермский ТЮЗ безвозмездно передали в краевую собственность.
До этого, в конце мая, губернатор Дмитрий Махонин дал поручение профильным ведомствам начать передачу ТЮЗа в краевую собственность. Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья.
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