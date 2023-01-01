Алёна Бронникова Стало известно, какой спектакль первым покажут на новой сцене пермского ТЮЗа Это будет мюзикл «Новая история Страны Оз» Поделиться Твитнуть

Скриншот из видео telegram-канала "Пермский край"

Первой постановкой, которую покажут на новой сцене Пермского театра юного зрителя в январе, будет мюзикл «Новая история Страны Оз» (6+). Как сообщил «Новому компаньону» директор ТЮЗа Артём Агеев, Константин Яковлев поставил этот спектакль специально под новую площадку на ул. Пермской, 66.

Сегодня правительство региона сообщило, что в Перми завершились работы по строительству новой сцены ТЮЗа. Обновлённое здание объединили с главным зданием в архитектурный ансамбль и соединили их стеклянным атриумом и тёплым переходом. В пространстве между ними благоустроили прогулочную зону.

Начало концертной деятельности в новом здании планировалось на декабрь, но, как сообщили в минкульте, сотрудники ТЮЗа вышли с предложением взять паузу, чтобы адаптироваться к новому объекту, поэтому первые спектакли в новом театральном пространстве пройдут только в январе.

При этом премьеру мюзикла «Новая история Страны Оз», назначенную на начало декабря, откладывать не стали. Спектакль сыграли на большой сцене в главном здании по ул. Екатерининской, 68.

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