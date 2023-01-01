Алёна Бронникова
Стало известно, какой спектакль первым покажут на новой сцене пермского ТЮЗа
Это будет мюзикл «Новая история Страны Оз»
Первой постановкой, которую покажут на новой сцене Пермского театра юного зрителя в январе, будет мюзикл «Новая история Страны Оз» (6+). Как сообщил «Новому компаньону» директор ТЮЗа Артём Агеев, Константин Яковлев поставил этот спектакль специально под новую площадку на ул. Пермской, 66.
Сегодня правительство региона сообщило, что в Перми завершились работы по строительству новой сцены ТЮЗа. Обновлённое здание объединили с главным зданием в архитектурный ансамбль и соединили их стеклянным атриумом и тёплым переходом. В пространстве между ними благоустроили прогулочную зону.
Начало концертной деятельности в новом здании планировалось на декабрь, но, как сообщили в минкульте, сотрудники ТЮЗа вышли с предложением взять паузу, чтобы адаптироваться к новому объекту, поэтому первые спектакли в новом театральном пространстве пройдут только в январе.
При этом премьеру мюзикла «Новая история Страны Оз», назначенную на начало декабря, откладывать не стали. Спектакль сыграли на большой сцене в главном здании по ул. Екатерининской, 68.
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