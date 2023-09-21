Максим Артамонов Первая постановка на новой сцене пермского ТЮЗа пройдёт в начале декабря В Перми завершается строительство объекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время прямого эфира на ГТРК «Пермь» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что первый спектакль на новой сцене ТЮЗа пройдёт уже в начале декабря.

По словам главы региона, объект уже достраивается, и сейчас там идёт покраска стен.

«В начале декабря будет премьера, новая постановка на малой сцене Театра юного зрителя. Там получится такой уютный квартал в центре города, отремонтированная старая сцена. Наша цель — сделать театр юного зрителя для всего Пермского края, поэтому мы приняли решение перевести его в краевую собственность», — сказал Дмитрий Махонин.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», руководство учреждения обратилось к региональным властям и попросило передать театр из муниципального управления в краевое в связи с затянувшимся строительством нового корпуса.

Напомним, малая сцена ТЮЗа вместимостью 200 чел. — один из инфраструктурных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Она расположилась на месте пострадавшего от пожара объекта культурного наследия «Дом уездного земства». Новое здание воссоздаёт его исторический облик. Строительство малой сцены ведётся при поддержке компании ЛУКОЙЛ в рамках соглашения с Пермским краем. Общая площадь трёхэтажного здания, включая подземный этаж, составит 4,4 тыс. кв. м.

После завершения всех работ здания старого и нового корпусов ТЮЗа будут объединены в единый ансамбль. Помимо воссозданного корпуса в театральном комплексе появится выставочная зона и зона отдыха.

Благоустроенное пространство между зданиями получило название «Театральный променад: от Любимовых до Каменских».

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