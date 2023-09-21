Максим Артамонов
Первая постановка на новой сцене пермского ТЮЗа пройдёт в начале декабря
В Перми завершается строительство объекта
Во время прямого эфира на
ГТРК «Пермь» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что первый спектакль
на новой сцене ТЮЗа пройдёт уже в начале декабря.
По словам главы региона, объект
уже достраивается, и сейчас там идёт покраска стен.
«В начале декабря будет премьера,
новая постановка на малой сцене Театра юного зрителя. Там получится такой уютный
квартал в центре города, отремонтированная старая сцена. Наша цель — сделать театр
юного зрителя для всего Пермского края, поэтому мы приняли решение перевести его
в краевую собственность», — сказал Дмитрий Махонин.
Как ранее сообщал «Новый компаньон»,
руководство учреждения обратилось к региональным властям и попросило передать театр
из муниципального управления в краевое в связи с затянувшимся строительством нового
корпуса.
Напомним, малая сцена ТЮЗа
вместимостью 200 чел. — один из инфраструктурных проектов, приуроченных к 300-летию
Перми. Она расположилась на месте пострадавшего от пожара объекта культурного наследия
«Дом уездного земства». Новое здание воссоздаёт его исторический облик. Строительство
малой сцены ведётся при поддержке компании ЛУКОЙЛ в рамках соглашения с
Пермским краем. Общая площадь трёхэтажного здания, включая подземный этаж,
составит 4,4 тыс. кв. м.
После завершения всех
работ здания старого и нового корпусов ТЮЗа будут объединены в единый ансамбль.
Помимо воссозданного корпуса в театральном комплексе появится выставочная зона
и зона отдыха.
Благоустроенное пространство
между зданиями получило название «Театральный променад: от Любимовых до Каменских».
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