В Перми на улицах появились первые электросамокаты Пока их замечают в отдалённых районах города Поделиться Твитнуть

Фото: паблик "Подслушано Пермь" ВК

В Перми начался сезон проката электросамокатов. Пользователи соцсетей публикуют фотографии самокатов сервиса Whoosh. В частности, транспортные средства припаркованы в Индустриальном районе, на ул. Карпинского.

«Новый компаньон» запросил комментарий в компаниях Whoosh и «Юрент» о том, в какие сроки, где и сколько самокатов они планируют выставить.

«Количество самокатов будет увеличиваться постепенно. Как только самокат становится доступным для аренды, он появляется на карте в приложении Whoosh. Удобнее всего ориентироваться на карту. Размещаем там, где не запрещено. Количество определим, когда станут окончательно понятны условия работы в городе в течение сезона», — пояснили в компании Whoosh.

В «Юренте» прокомментировали открытие сезона так: «Пока ждём погоды. Когда будем запускаться — приедем».

Неделю назад на заседании Пермской гордумы депутаты приняли поправки к правилам благоустройства города, согласно которым СИМ разрешается оставлять только на велопарковках, при этом в центре Перми парковки для электросамокатов не предусматриваются. СИМ нарушителей будут вывозить на штрафстоянку.

После этого представители сервиса аренды электросамокатов «Юрент» заявили, что готовы продолжить работу в этом году с учётом новых правил благоустройства. Сезон планируется открыть после наступления благоприятной для поездок погоды. При этом в компании отметили, что принятые ограничения «существенно ухудшат для пермяков возможности использовать самокаты по транспортному сценарию в центре города».

Затем стало известно, что Whoosh подал жалобу в прокуратуру на решение мэрии. В этом сезоне компания планирует организовать парковки для самокатов на территориях, находящихся в частной собственности.

В то же время «Юрент» обратился с письмом к главе Перми Эдуарду Соснину. В компании попросили чиновников пересмотреть принятое ранее решение по поводу запрета парковки для СИМ в центре города, а также заявили о готовности безвозмездно инвестировать собственные средства в развитие городской велоинфраструктуры — велопарковок и дорожек, которыми потом смогут пользоваться все пермяки.

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