Глава Прикамья высказался о зимних коммунальных авариях в территориях Власти будут использовать более эффективные схемы теплоснабжения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время прямого эфира на радио «Спутник Пермь» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, как региональные власти планируют решать вопросы, связанные с ЖКХ в муниципалитетах, и какие были сделаны выводы после коммунальных аварий минувшей зимы.

Дмитрий Махонин заявил, что в Прикамье есть комплекс проблем и недочётов в этой сфере.

«Если мы возьмём Соликамск, то это, конечно, наследие 90-х — начала нулевых годов, когда в коммунальную инфраструктуру не вкладывалось фактически ничего. Мы жили на остатках созданного во время Советского Союза», — отметил глава региона.

По его словам, чтобы решить проблему, необходимы большие средства и инвестиции в жилищно-коммунальную инфраструктуру.

«Что касается безголовости и попустительства, то мы знаем, что есть подготовка к осенне-зимнему периоду, так называемая опрессовка. Те трубы, которые подвели, опрессовке не подверглись. А это означает, что это уже должностное преступление. Там кадровые решения приняты, и я думаю, что мы продолжим их принимать. Но как решать? Участвовать в федеральных программах. По Соликамску принято решение, выделены 60 млн. Будем перекладывать все эти трубы, чтобы обеспечивать безопасность людей. Мы понимаем, что будут продолжаться эти аварии, но, в целом, мы должны избежать крупных рисков. Это задача и краевого правительства, и местных глав», — рассказал Махонин.

Глава региона отметил, что решать проблемы ЖКХ власти намерены за счёт использования более эффективных схем теплоснабжения и привлечения дополнительных средств из федерального бюджета.

«Есть региональные программы, где мы финансируем и перестраиваем тепловые пункты, отказываясь от больших, убыточных, неэффективных котельных. В Александровске, Губахинском округе, в самой Губахе. По Звёздному будет продолжаться эта работа. Мы будем продолжать заявляться и участвовать в федеральном проекте по модернизации коммунальной инфраструктуры. Здесь тоже серьёзные деньги, это не один миллиард рублей», — добавил губернатор.

Напомним, в декабре прошлого года в Соликамске произошла серия коммунальных аварий, из-за которых в разгар зимы без отопления остались около тысячи жителей. После этого заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова уволили, а главе округа Евгению Самоукову объявили выговор. Также коммунальные аварии были и в других муниципалитетах края.

В конце декабря губернатор Пермского края на встрече с редакторами СМИ прокомментировал ситуацию с авариями, сообщив, что несколько лет требовал от главы Соликамска и МУП «Теплоэнерго» заняться поиском инвестиций.

На прошлой неделе стало известно, что Соликамск получит из краевого бюджета дополнительно 62 млн руб. Эти деньги направят на ремонт аварийных участков тепловых сетей, которые обеспечивают отоплением дома в центральной и северных частях города, где живут почти 14 тыс. человек.

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