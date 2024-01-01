Не ремонт аварийных теплосетей в Соликамске из бюджета Прикамья направят 62 млн рублей В городе в декабре произошла серия коммунальных аварий Поделиться Твитнуть

В Соликамске произошёл порыв на теплосетях / фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Соликамск получит дополнительно из бюджета Пермского края 62 млн руб. Средства пойдут на ремонт аварийных участков тепловых сетей, которые обеспечивают отоплением дома в центральной и северных частях города, где проживает почти 14 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«В приоритете поддержка территорий, где происходят серьезные коммунальные аварии, — добавил глава региона. — Поэтапно поможем и всем другим муниципалитетам — так, помимо Соликамска, направим средства еще восьми округам».

Напомним, в декабре прошлого года в Соликамске произошла серия коммунальных аварий, из-за которых в разгар зимы без отопления остались около тысячи жителей. Заместитель главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был отправлен в отставку. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор.

В конце декабря губернатор Пермского края на встрече с редакторами СМИ прокомментировал ситуацию с авариями. Дмитрий Махонин сообщил, что несколько лет требовал от главы Соликамска и МУП «Теплоэнерго» заняться поиском инвестиций. «У них три года нет инвестиционной программы, они три года фактически не перекладывают сети», — заявил Махонин.

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