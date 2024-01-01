Пермский краевой суд оставил под арестом начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова Он проведёт в СИЗО два месяца Поделиться Твитнуть

Дмитрий Ассанов

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Начальник пермской исправительной колонии № 29 Дмитрий Ассанов пробудет в СИЗО до 19 мая. Пермский краевой суд, рассмотрев 26 марта жалобу адвокатов, оставил без изменения постановление Мотовилихинского районного суда Перми об избрании обвиняемому в деле о взятке меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, ранее в СУ СКР по Пермскому краю рассказали некоторые подробности о возбуждённом в отношении Дмитрия Ассанова уголовном деле. Оно было заведено по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, офицер получал взятки от одного из индивидуальных предпринимателей с 1 сентября 2022 года по 19 марта 2024 года. Деньги он брал лично и через посредника. Всего начальник ИК присвоил более 1 млн руб.

Вознаграждение Ассанов получал за помощь в получении контрактов с исправительным учреждением.

Задержание Дмитрия Ассанова произошло 19 марта прямо на рабочем месте. Кадры, где его валят на пол и надевают наручники, появились в Интернете.

Добавим, что 27 марта Пермский краевой суд рассмотрит аналогичную жалобу от начальника колонии № 37 Ильи Асламова, который обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере.

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