В сети появились кадры жёсткого задержания начальника колонии №29 в Перми Поделиться Твитнуть

скриншот видео 112

Telegram-канал 112 опубликовал кадры задержания начальника пермской исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова. Оперативное мероприятие прошло 19 марта.

скриншот видео 112

На кадрах — служебное помещение, в котором предположительно проводится совещание. Несколько человек сидят в президиуме, более двух десятков, вероятно, сотрудников ГУФСИН находятся в зале. Видео начинается с момента, когда бойцы СОБРа уже повалили Ассанова на пол и пытаются надеть наручники, мужчина не сопротивляется. Один из сидящих в президиуме людей произносит: «Поблагодарим Дмитрия Сергеевича за организованную лекцию».

скриншот видео 112

Затем Ассанова поднимают с пола и ставят к стене, в помещение заходит следователь Следственного комитета и сообщает задержанному, что он фигурант уголовного дела, возбуждённого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ассанова выводят из помещения.

20 марта в Мотовилихинском районом суде Перми Дмитрию Ассанову избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Накануне Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения другому начальнику исправительной колонии (ИК №37 в Чусовом) — Илья Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере и тоже отправлен в СИЗО до 17 мая.

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