Екатерина Артёмова
Суд в Перми отправил начальника чусовской колонии в СИЗО на два месяца
Илья Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере
Илья Асламов был задержан 18 марта на рабочем месте. По данным пермской общественницы Оксаны Асауленко, вместе с ним задержали предпринимателя Олега Попова.
В Свердловском райсуде сообщали, что Асламова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки). Также в суде подтверждали, что в деле есть ещё один фигурант, которому вменяется в вину посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ).
Ранее Оксана Асауленко писала, что осуждённые ИК-37 жаловались на вымогательства со стороны сотрудников колонии. После этого в отношении заместителя начальника исправительного учреждения Андрея Шварёва было возбуждено уголовное дело. Олег Попов проходил одним из основных свидетелей по этому делу.
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