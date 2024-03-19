Екатерина Артёмова Суд в Перми отправил начальника чусовской колонии в СИЗО на два месяца Илья Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 в Чусовом Илье Асламову, который обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», он отправлен в СИЗО на два месяца.

Илья Асламов был задержан 18 марта на рабочем месте. По данным пермской общественницы Оксаны Асауленко, вместе с ним задержали предпринимателя Олега Попова.

В Свердловском райсуде сообщали, что Асламова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки). Также в суде подтверждали, что в деле есть ещё один фигурант, которому вменяется в вину посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ).

Ранее Оксана Асауленко писала, что осуждённые ИК-37 жаловались на вымогательства со стороны сотрудников колонии. После этого в отношении заместителя начальника исправительного учреждения Андрея Шварёва было возбуждено уголовное дело. Олег Попов проходил одним из основных свидетелей по этому делу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.