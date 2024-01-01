Начальника колонии в Пермском крае задержали за получение взятки Меру пресечения Илье Асламову изберут в Свердловском райсуде Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Начальника исправительной колонии строгого режима № 37 в Чусовом Илью Асламова задержали за получение взятки (ст. 290 УК РФ), об этом сообщили в Свердловском райсуде Перми, где 19 марта ему изберут меру пресечения. В суде также добавили, что в деле есть ещё один фигурант, который проходит по статье «Посредничество во взятке» (ст. 291.1 УК РФ).

Напомним, ранее о задержании Асламова на рабочем месте сообщила в своём телеграм-канале пермская общественница Оксана Асауленко. По её сведениям, вместе с Асламовым был задержан также предприниматель Олег Попов.

Ранее общественница писала, что осуждённые ИК-37 жаловались на вымогательства со стороны сотрудников колонии. После этого в отношении заместителя начальника исправительного учреждения Андрея Шварёва было возбуждено уголовное дело. Олег Попов проходил одним из основных свидетелей по этому делу.

Напомним, в начале марта 2024 года в ИК № 37 загорелся швейный цех. Пострадавших не было.

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