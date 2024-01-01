Екатерина Артёмова В Пермском крае задержали начальника исправительной колонии Суд изберёт ему меру пресечения Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В понедельник, 18 марта, на своём рабочем месте был задержан начальник расположенной в Чусовом ИК-37 Илья Асламов. Об этом сообщила пермская общественница Оксана Асауленко в своём телеграм-канале «Борись!» . По её данным, накануне в колонию приезжали сотрудники УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю и спецназ, а вместе с Асламовым был задержан также предприниматель Олег Попов.

По информации Оксаны Асауленко, сегодня, 19 марта, в 16:30 в Свердловском районном суде состоится заседание, на котором задержанным будет избрана мера пресечения.

Ранее общественница писала, что осуждённые ИК-37 жаловались на вымогательства со стороны сотрудников колонии. После этого в отношении заместителя начальника исправительного учреждения Андрея Шварёва было возбуждено уголовное дело. Олег Попов — один из основных свидетелей по этому делу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.