Максим Артамонов В Прикамье вспыхнул пожар в исправительной колонии № 37 Горит швейный цех Поделиться Твитнуть

В посёлке Половинка Чусовского округа Пермского края на территории ИК № 37 полыхает швейный цех. Площадь пожара составляет 1500 кв. м. Об этом сообщает telegram-канал «112».

По предварительным данным, никто не пострадал.

«Новый компаньон» направил запрос в ГУФСИН по Пермскому краю. На момент публикации ответ не поступил.

Отметим, это уже второй пожар в колониях Прикамья с начала года. Ранее, 2 февраля, случился пожар в ИК-9. К месту пожара были направлены 45 спасателей и 14 единиц техники. Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление на втором этаже здания производственного участка в цехе по переработке дерева.

Возгорание случилось на промучастке в цехе по изготовлению сувенирной продукции. После происшествия Усольская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях начала проверку в связи с пожаром.

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