Максим Артамонов В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту пожара в крупнейшей российской колонии В исправительном учреждении горел цех по изготовлению сувенирной продукции Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Усольская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях начала проверку в связи с пожаром на территории исправительной колонии №9 в Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По предварительным данным, возгорание случилось на промучастке в цехе по изготовлению сувенирной продукции.

На место происшествия выезжал спецпрокурор Евгений Баязитов.

Прокуратура проверит, как соблюдалась техника безопасности и правила пожарной безопасности на производстве.

Пожар в ИК-9 произошёл сегодня днём. Возгорание началось в 11:12. К месту пожара были направлены 45 спасателей и 14 единиц техники. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что задымление на втором этаже здания производственного участка в цехе по переработке дерева.

Около 14:00 огонь распространился на чердак и кровлю.

Полностью ликвидировать горение удалось в 15:14. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

ИК-9 — одно из крупнейших исправительных учреждений в уголовно-исполнительной системе России. В 2023 году колонии исполнилось 75 лет.

В 2019 году колония оказалась в центре скандала из-за опубликованных в Сети видео, на котором пытали и насиловали осуждённого. После возбуждения уголовного дела по факту пыток в колонии отстранили от должности заместителя начальника по оперативной работе и безопасности ИК-9. Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении двух осуждённых по статье «Изнасилование» и должностных лиц колонии по статье «Халатность».

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